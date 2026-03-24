Tahran'da Şiddetli Patlama Sesi

İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlama sesi duyuldu.

AA muhabiri, Tahran'da şiddetli bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Kentte, sabah saatlerinden bu yana hava savunma sistemleri aktif olarak çalışırken şiddetli bir patlama meydana geldi.

İran basını patlama sesinin şehrin batı kesimlerinden geldiğini duyururken konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu, savaş uçaklarının İran'ın bazı bölgeleri ve İsfahan kentinde "üretim tesislerine" düzenlediği saldırıları kısa bir süre önce tamamladığını açıkladı.