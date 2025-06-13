İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken saldırının Tahran'ın batısında ve kuzeydoğusunda gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.
İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerine ilişkin haberinde şiddetli seslerin özellikle Tahran'ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.
Devlet televizyonu da patlama seslerinin kaynağının henüz belli olmadığını duyurdu.
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