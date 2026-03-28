Tahran'da Şiddetli Patlamalar

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar yaşandı.
AA muhabiri, Tahran'ın kuzey doğusunda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Patlamalarla birlikte gökyüzüne ışık yükselirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
Saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi.
İran basını, kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.
