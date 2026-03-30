Tahran'da Şiddetli Patlamalar - Son Dakika
Tahran'da Şiddetli Patlamalar

30.03.2026 22:24
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'ın yoğun bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi.

ABD- İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'ın kuzey, güney ve batısında yoğun nüfuslu bölgelerde art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

AA muhabiri, Tahran'ın kuzey, güney ve batısında patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Patlamalar kentin yoğun nüfuslu bölgelerinden olan kuzey, güney ve batısında gerçekleşti.

Meydana gelen patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükseldi.

İranlı yetkililer patlamalara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmazken yerel basın saldırılarda, Mehrabad Havalimanı'nın çevresi, 21. bölgede yer alan Haşimi Caddesi, Rey kentinde bulunan Fedaiyan-ı İslam Caddesi ile Hakimiye bölgesinin hedef alındığını aktardı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Tahran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da Şiddetli Patlamalar - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 30.03.2026 22:45:36.
SON DAKİKA: Tahran'da Şiddetli Patlamalar - Son Dakika
