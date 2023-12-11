Tahran\'da Sokak Fotoğrafları Sergisi

İran'ın başkenti Tahran'da çeşitli fotoğraf festivallerinde ödül alan eserlerden oluşan "Sokak Fotoğrafları" sergisi düzenlendi.

Başkentteki Sanatçılar Evi'nde düzenlenen sergide, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülkeden 150 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Sokak Fotoğrafçıları Vakfı'nın yarışmasında seri fotoğraflar kategorisinde birincilik elde eden Alman sanatçı Kevin Wolf'un İstanbul'da çektiği fotoğraflardan oluşan eserlerine de yer verildi.

Wolf'un İstanbul'daki günlük yaşamdan kesitler sunan fotoğrafları arasında en çok ilgi gören eseri, sağ ön camında İstanbul yazan, arka camında ise eski bir sinema oyuncusunu gösteren siyah beyaz fotoğrafın olduğu eski model bir sarı otomobil.

AA muhabirine açıklamada bulunan sergi küratörü ve Tahran Sokak Fotoğrafları Festivali Sorumlusu Mesud Kerai, geçen yıl Paris'te bu sene ise Tahran'da açtıkları sergiyi, her yıl farklı bir ülkede düzenlediklerini söyledi.

Tahran'daki sergide 50 farklı ülkeden 150 fotoğrafın sergilendiğini belirten Kerai, etkinlik çerçevesinde düzenlenen seminerlerle sokak fotoğrafçılığına ilgi duyanlara destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kerai, "Her yıl büyük bir yarışma düzenliyoruz, tek kare ve seri fotoğraf kategorilerinde. Geçen yılki yarışmada Alman fotoğrafçı Kevin Wolf İstanbul'da çektiği fotoğraflarla seri fotoğraf kategorisinde birinciliği elde etti." diye konuştu

Türkiye'de sokak fotoğrafçılığının yaygın olduğunu belirten Kerai, "Türkiye'den 5 fotoğrafçı ve Türkiye'de sokak fotoğrafçılığı yapan 6 yabancı fotoğrafçının eserleri ile yarışmaya ve sergiye katıldığı" bilgisini verdi.

Sergi küratörü ve 24 Hour Project İran sorumlusu Ferhud Nesiri de, 2012 yılında 2 fotoğrafçıyla başlayan projenin şimdi 4 binin üstünde katılımcıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Nesiri, 24 Hour Project çerçevesinde her yıl kayıt sürecinden sonra, belirlenen bir günde fotoğrafçıların kendi şehirlerinde çektikleri fotoğraflarla şehir insanlarının hikayelerini aktardığını söyledi.

Dünyada bir günü anlatan proje çerçevesinde 2012 yılından bu yana 31 uluslararası sergi düzenlediklerini belirten Nesiri, bunlardan altısının Tahran'da açıldığını aktardı.

Nesiri, Türkiye'den çok sayıda fotoğrafçının eserleri ile sergiye katıldığını ifade ederek fotoğrafçılık sanatından istifade ederek ülkeler arasında bir iletişim ağı oluşmasını amaçladıklarını söyledi.

Sergiye gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Nesiri, bu yılki Tahran sergisinde ilk defa üç büyük sokak fotoğrafları festivalinin eserlerinin aynı anda sergilendiğini aktardı.

Fotoğrafseverlerin ilgi gösterdiği ve 1 Aralık'ta açılan sergi bugün sona erdi.