Tahran'da tatilde ısıtması açık kalan 5 kamu binasının gazı kesildi - Son Dakika
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Tahran'da tatilde ısıtması açık kalan 5 kamu binasının gazı kesildi

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Tahran Gaz Şirketi, tatil gününde ısıtma sistemlerini açık tuttuğu tespit edilen Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ile 5 kamu binasının gaz akışını kesti. Kesintinin, ideal sıcaklık standartlarına uyulmaması ve ısıtmanın açık bırakıldığının tespit edilmesiyle yapıldığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da tatil gününde ısıtma sistemlerini açık tuttuğu tespit edilen Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ile 5 kamu binasının gaz akışının Tahran Gaz Şirketi tarafından kesildiği bildirildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Gaz Şirketi gereksiz gaz tüketimleri nedeniyle Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ile 5 kamu binasının gaz akışını kesti.

Kesintinin, "ideal sıcaklık" standartlarına uyulmaması ve ısıtma sistemlerinin tatil gününde açık bırakıldığının tespit edilmesiyle gerçekleştiği aktarıldı.

İran'da da yetkililer, kamu binaları ve çalışma alanlarında ısıtma sistemlerinin kontrollü kullanılması, iç ortam sıcaklığının belirlenen sınırlar içinde tutulması ve gereksiz enerji tüketiminin önlenmesi çağrısında bulunuyor.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında gaz işleme tesislerinin zarar görmesi nedeniyle ülkede 430 milyon metreküp doğal gaz açığı olduğunu ve tüketimin artması halinde gaz kesintilerine gidilebileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiEnerjiTahranGüncelTatilÇevreDünyaKamuSon Dakika

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