Tahran'da tatilde ısıtmayı açık bırakan Eğitim Bakanlığı ve 5 kurumun gazı kesildi - Son Dakika
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Tahran'da tatilde ısıtmayı açık bırakan Eğitim Bakanlığı ve 5 kurumun gazı kesildi

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Tahran'da tatil günü ısıtma sistemlerini kapatmayan Eğitim Bakanlığı ve 5 kamu kurumunun doğal gazı kesildi. Tahran Doğal Gaz Şirketi Genel Müdürü Alirıza Avani, son 24 saatte tüketimin 98 milyon metreküpü aştığını belirterek vatandaşlara tüketimi azaltma çağrısı yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da, tatil gününde ısıtma sistemlerini kapatmadıkları belirlenen Eğitim Bakanlığı ve 5 kamu kurumunun doğal gazının kesildiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Tahran Doğal Gaz Şirketi Genel Müdürü Alirıza Avani yaptığı açıklamada, Tahran'da doğal gaz tüketiminin arttığını ve son 24 saatte 98 milyon metreküpü aştığını belirtti.

İran'da Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu binalarındaki sıcaklığın 18 dereceye ayarlanması ve tatil günlerinde ısıtma sistemlerinin kapatılması gerektiğini hatırlatan Avani, bu kapsamda bugün kamu kurumlarının binalarında habersiz denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Önceden yapılan uyarılara rağmen bazı kamu binalarında çalışanların bulunmadığı tatil gününde ısıtma sistemlerinin açık bırakıldığının tespit edildiğini aktaran Avani, ihlal nedeniyle Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bakanlığına bağlı bir başkanlık, İran İstatistik Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu 1. Şubesi, Kooperatif Kalkınma Bankasının ilgili binası ile Kültür ve İslami İrşad Bakanlığına bağlı Kültür Araştırmaları Enstitüsünün doğal gazının kesildiğini bildirdi.

Avani ayrıca, ülkenin enerji arzındaki koşullara dikkati çekerek vatandaşlara doğal gaz tüketimini azaltma, ısıtma cihazlarının sıcaklığını uygun seviyede tutma ve gereksiz tüketimden kaçınma çağrısında bulundu.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son dönemde ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelTahranEnerjiDünyaTatilKamuSon Dakika

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