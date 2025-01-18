Tahran'da Terör Saldırısı: 2 Yargıtay Hakimi Öldürüldü

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İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, başkent Tahran'da Yargıtay üyelerini hedef alan silahlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak niteledi.

Cihangir, iki Yargıtay hakiminin öldürüldüğü saldırıya dair devlet televizyonuna açıklamada bulundu.

İranlı Sözcü, saldırının yerel saatle 10.45 civarı, Yüksek Yargı üyelerinin odasına girilerek gerçekleştirildiğini söyledi.

Öldürülen hakimlerin önemli dosyalara baktığını aktaran Cihangir, bu kişilerin verdikleri hükümler nedeniyle sürekli "rejim düşmanlarının" hedefinde, tecrübeli yargı mensupları olduğuna dikkati çekti.

Cihangir, saldırıda ölen Yargıtay üyesi Hüccetulislam Ali Razini'nin 1999 yılında da bir suikasta uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Olayı terör saldırısı olarak niteleyen Cihangir, saldırıyla irtibatlı kişilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını, soruşturmanın selameti için detaylı bilgi vermeyeceğini ifade etti.

İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme binasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yargıtay hakimi hayatını kaybetmiş bir hakim ve koruması da yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yüksek yargı üyeleri Hüccetulislam Muhammed Mukise ve Hüccetulislam Ali Razini olduğu açıklanmıştı.

Saldırganın ise olayın ardından intihar ettiği aktarılmıştı.