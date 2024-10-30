Tahran'da Türk ve İranlı Sanatçılar Ortak Sergi Düzenledi - Son Dakika
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Tahran'da Türk ve İranlı Sanatçılar Ortak Sergi Düzenledi

Tahran\'da Türk ve İranlı Sanatçılar Ortak Sergi Düzenledi

YEE'de Türk ve İranlı sanatçıların eserleri sergilendi. Açılış T.C. Tahran Büyükelçisi tarafından yapıldı.

30.10.2024 14:18
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Tahran'da Geleneksel Sanatlarla Sergi ve Atölye Çalışması etkinliği kapsamında, Türk ve İranlı sanatçıların eserleri sergilendi.

Tahran Yunus Emre Enstitüsündeki (YEE) serginin açılışı, Tüarkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç tarafından yapıldı.

Etkinlikte, Türk ve İranlı sanatçıların minyatür, tezhip, ebru ve hat sanatında eserleri sergilendi.

Eserleri tek tek inceleyen ve sanatçılardan çalışmaları hakkında bilgiler alan Kırlangıç, bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunan Türk ve İranlı sanatçılara teşekkür etti.

Büyükelçi Kırlangıç, böyle etkinliklerin ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesine imkan sağladığını kaydetti.

Serginin açılışı öncesinde konuşan YEE Koordinatör Vekili Akif Şahin ise iki ülke kültürünün ortak değerlere sahip olduğunu ifade etti. Bu etkinlikle var olan kültürel işbirliklerinin daha da artırılmasıni hedeflediklerini söyledi.

Sergiye katılan İranlı sanatçı Ahmed Muhit Tebatebayi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin İran ve Türkiye arasındaki tarihi ve derin ilişkilerin ve ortak sanat mirasının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Etkinlikte görsel sanatlar ile minyatür ve ebru gibi geleneksel el sanatlarının sergilendiğini aktaran Tebatebayi, "Burada Türk ve İranlı sanatçıların yer alması, bu ortak sanat mirasının canlı olduğunun önemli bir göstergesidir." dedi.

Minyatür öğretmeni Mina Hüseyni de 8 yıldır bu alanda çalışmalar yaptığını ve 10 aydır Yunus Emre Enstitüsünde minyatür dersleri verdiğini aktararak, "Burada 6 aydır da Türkçe öğrenmeye başladım." diye konuştu.

Eserlerin İran çağdaş tarzı minyatürleri olduğunun bilgisini veren Hüseyni, minyatürün edebiyatla ilgili olduğunu ve şiirlerin de minyatüre ilham verdiğini anlattı.

Tezhib ve çiçek ressamı Zeynep Kırlangıç ise yaklaşık 16 yıldır bu tür el sanatlarıyla ilgilendiğini belirterek, "Türk ve İranlı kardeşlerimizin bir araya gelmesi ve bu güzel sanatları icra edip sergilemesi iki ülkenin sadece siyaset alanında değil de kültür faaliyetleriyle de bir araya gelmesi ilişkiler için çok etkili olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İran ve Türkiye'nin ortak kültüre sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Kırlangıç, "Biz zaten her zaman İran ve Türkiye gerçekten çok derin tarihi süreci olan iki ülkeyiz. Bu da aslında arka planda büyük bir sanat iletişiminin olduğunu gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tahran'da Türk ve İranlı Sanatçılar Ortak Sergi Düzenledi - Son Dakika

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