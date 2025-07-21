TAIS Shipyards'dan Türk Deniz Kuvvetlerine Stratejik Destek - Son Dakika
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TAIS Shipyards'dan Türk Deniz Kuvvetlerine Stratejik Destek

TAIS Shipyards\'dan Türk Deniz Kuvvetlerine Stratejik Destek
21.07.2025 13:05
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TAIS Shipyards, Türkiye'nin denizcilik gücünü artırarak savaş gemisi ihracatında öncülük ediyor.

Türk savunma sanayisinin denizcilikteki ortak gücü TAIS Shipyards, Türk Deniz Kuvvetlerinin modernizasyonuna stratejik katkılar sunuyor, savaş gemisi ihracatında ilklere imza atıyor.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın otuzuncu ve son bölümünde askeri denizcilik faaliyetlerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Türk savunma sanayisinin deniz platformlarındaki lider temsilcilerinden TAIS Shipyards, 2017 yılında ANADOLU, SEDEF ve SEFİNE tersaneleri ortaklığıyla kurularak askeri gemi inşa kabiliyetini ulusal sınırların ötesine taşıma hedefiyle yola çıktı. TAIS, kurulduğu günden bu yana, yerli ve milli üretim anlayışıyla önemli projelere imza atarak, Türk Deniz Kuvvetlerinin modernizasyonuna stratejik katkılar sundu.

TAIS tersaneleri, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu (SEDEF Tersanesi), milli tasarıma sahip en büyük ikmal gemisi TCG Derya (SEFİNE Tersanesi), amfibi çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar (ANADOLU Tersanesi), envantere giren ilk silahlı insansız deniz aracı TCB 1101 (SEFİNE Tersanesi) ve çok sayıda yardımcı hizmet gemisini başarıyla teslim etti.

Bu platformlara, ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan gibi Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarının geliştirdiği yerli savaş sistemleri, radarlar, elektronik harp sistemleri ve komuta-kontrol çözümleri entegre edilerek tam anlamıyla milli mühendislik gücü ortaya konuldu.

TAIS'i oluşturan tersanelerde halihazırda 21 askeri geminin üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda; 7 adet İ sınıfı fırkateyn, 8 adet LCT (çıkarma gemisi), 4 adet SG (sahil güvenlik botu) ve 2 adet hücumbot milli denizcilik kabiliyetlerini ileri taşıyacak şekilde inşa ediliyor. Bu üretim kapasitesi ile TAIS, yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa ediyor.

TAIS, yalnızca yerli projelerle sınırlı kalmayıp, Türk savunma sanayisinin denizcilik alanındaki ilk savaş gemisi ihracatlarına da öncülük ediyor.

Uluslararası projeler arasında, Katar için silahlı eğitim ve çıkarma gemileri, Endonezya için inşası devam eden hücumbot projesi yer alıyor. Bu projeler, Türkiye'nin küresel savunma sanayisi arenasındaki etkinliğini artırıyor.

TAIS, geliştirdiği modern ve milli askeri deniz platformlarını, IDEF 2025 Fuarı'nda uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak. Yeni işbirlikleri ve ihracat fırsatları için fuarda özel görüşmeler gerçekleştirilecek.

TAIS, yüksek teknoloji, yerli üretim gücü ve küresel vizyonuyla, askeri denizcilik alanında Türkiye'nin stratejik markası olarak çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Denizcilik, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAIS Shipyards'dan Türk Deniz Kuvvetlerine Stratejik Destek - Son Dakika

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