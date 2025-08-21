Taiz'de Emniyet Müdürü Suikaste Kurban Gitti - Son Dakika
Taiz'de Emniyet Müdürü Suikaste Kurban Gitti

21.08.2025 20:58
Yemen'in Taiz kentinde İlçe Emniyet Müdürü Nakib, aracına yerleştirilen patlayıcıyla öldürüldü.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde İlçe Emniyet Müdürünün uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taiziye İlçe Emniyet Müdürü Yarbay Abdullah Nakib'in aracına yerleştirilen patlayıcı, Taiz kentinin merkezindeki Cemal Caddesi'nden geçtiği sırada infilak etti.

Patlama sonrası hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Nakib, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nakib'in aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, güvenlik güçlerinin, saldırganları yakalamak ve adalete teslim ederek caydırıcı cezalar almalarını sağlamak için çalıştığını belirtti.

Ülkenin en kalabalık kenti Taiz, Yemen'de hükümetin kontrolü altında bulunuyor. Taiz, başta Aden olmak üzere güneydeki illere bağlanan ana yol güzergahında bulunduğu için stratejik öneme sahip.

Kaynak: AA

Taiz'de Emniyet Müdürü Suikaste Kurban Gitti
