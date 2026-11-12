Taiz'de Husilerin son 73 saatteki saldırılarında 3 sivil öldü, 19 kişi yaralandı

Yemen'de İran destekli Husilerin Taiz vilayetinde sivil yerleşim alanlarına yaklaşık 290 mühimmat fırlattığı saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'nın Taiz'deki ihlallerle ilgili yayımladığı raporda, devam eden abluka, sivillerin hareketliliğinin kısıtlanması ve Husilerin işlediği ihlallere dikkati çekildi.

Husilerin son 73 saat içinde Taiz vilayetindeki yerleşim bölgelerine yönelik bombardıman ve keskin nişancı saldırıları sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivil yerleşim yerleri ve köylere hedef gözetmeksizin yaklaşık 290 mühimmat atıldığı kaydedildi.

Saldırılarda 9 ev ile 7 aracın hasar gördüğü ifade edilen raporda ayrıca Husilerin sivil yerleşim yerlerine baskınlarında aralarında hastalar, yaşlılar ve iki çocuğun da bulunduğu 16 sivilin kaçırıldığı bildirildi.

Yemen ordusu

Öte yandan Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Taiz'de Husilerin Akruz bölgesindeki toplanma alanına topçu birlikleri tarafından saldırı düzenlendiği, saldırıda Husilerden ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Sayıya ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, ayrıca Husilerle çeşitli noktalarda çatışmaların da sürdüğü aktarıldı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Yemen'in en büyük üçüncü kenti ve stratejik bir merkez olan Taiz, Husilerin ablukası altında bulunuyor.

Ağustos ayının başından bu yana Yemen genelinde yaklaşık 330 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiği kaydedilmişti.

Yemen'de yerinden edilenlerin yüzde 40'ının Taiz'de bulunduğu, bu kişilerin sayısının yaklaşık 140 bin olduğu ifade edilmişti.