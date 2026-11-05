Taiz'in Hayfan ilçesinde Husilerin top mermisi bir evi vurdu, 3'ü çocuk 4 sivil öldü

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde, Husilerin uyguladığı abluka, kent çevresinde yaşanan aralıksız çatışmalar ve biriken çöplerin tetiklediği salgın hastalıklar nedeniyle insani krizin en üst seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

Resmi ve yerel raporlara göre, şehirdeki sivil can kayıpları ve göç edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Taiz Valiliği Yerel Yönetimi Kuşatma İşleri Ofisi, yaşanan çatışmalar sırasında bir top mermisinin bir köydeki evin üzerine düştüğünü açıkladı.

Husilerin attığı top mermisinin, vilayetin güneyindeki Hayfan ilçesine bağlı el-Esavur köyünde, Ali Abdulhak el-Esvuri'ye ait eve isabet ettiği, saldırıda üçü çocuk, 4 sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Olaya ilişkin Husilerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İhlaller giderek artıyor

Bağımsız Taiz Hakları Merkezi Müdürü Eymen el-Kemali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dört hafta içinde vilayette sivillere yönelik yüzlerce hak ihlalinin kaydedildiğini belirtti.

Kemali, son bir ayda Husilerin düzenlediği bombardımanlar, açtığı keskin nişancı ateşleri ve döşediği mayınların patlaması sonucu 50'den fazla sivilin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını ifade etti.

Ayrıca Husilerin, batı kırsalında kontrolü ele geçirdikleri bölgelerde sivillere yönelik geniş çaplı gözaltı kampanyaları başlattığını kaydetti.

Çöplerin birikmesiyle sağlık krizi büyüyor

Kuşatma İşleri Ofisi, ekim ayı boyunca sokaklarda, mahallelerde ve su kanallarında biriken çöpler nedeniyle salgın hastalıklar, solunum yolu rahatsızlıkları ve ateşli hastalıklara ilişkin 5 bin 25 vaka kaydedildiğini açıkladı.

Bu durumun temel sebebinin Husilerin temizlik atıklarının geçici döküm alanı olan Hadaik es-Salih bölgesine nakledilmesini engellemesi olduğu vurgulandı.

Taiz Sağlık İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı İlan Abdulhak, temizlik araçlarının bu geçici alana çöp dökmesine izin verilmediğini, araçların çöplerle birlikte şehre geri gönderildiğini söyledi.

Abdulhak, bu durumun Husilerin "temizlik kamyonlarının geçişine izin veriliyor" iddialarını çürüttüğünü vurgulayarak, Husilerin sağlık ve çevre felaketinin tek sorumlusu olduğunu ifade etti.

Vali Yardımcısı, BM Yemen Özel Temsilciliği Ofisi, Dünya Sağlık Örgütü ve BM Çevre Programı'na acil müdahale çağrısında bulundu.

6 bin 400 aile daha yerinden oldu

Öte yandan göç dalgasına ilişkin bilgiler paylaşan Taiz Valisi Nebil Şamsan, Sana Araştırmaları Merkezi'nden araştırmacılarla yaptığı görüşmede, haftalardır süren askeri tırmanış nedeniyle 6 bin 400 ailenin daha vilayet merkezi Taiz'e göç ettiğini aktardı.

Bu rakamla birlikte şehir merkezindeki toplam yerinden edilmiş aile sayısı 39 bin 400'e yükseldi.

Yerel Medya Ofisi, yerel yönetimlerin artan insani ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını ve barınma yardımı ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Bölgesel dağılım ve sahadaki askeri durum

Yemen'in en büyük vilayetlerinden olan Taiz, kontrol bakımından bölünmüş durumda.

Hükümet güçleri vilayet merkezi olan Taiz şehrini ve bazı bölgeleri elinde tutarken, Husiler son haftalarda el-Muha, eş-Şumaytayın, el-Maafir, Cebel Habşi ve el-Vaziye dahil kırsal ve sahil bölgelerinde ilerleme kaydetti.

Resmi olmayan saha tahminlerine göre Husiler vilayet yüzölçümünün yüzde 70'inden fazlasını kontrol ederken, hükümet güçleri kırsal ve sahil kesimlerinde geriliyor.

Yemen, Eylül 2014'te Husilerin başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri ele geçirmesi, ardından Mart 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun meşru hükümeti desteklemek üzere müdahil olmasından bu yana yıkıcı bir iç savaşa sahne oluyor.

Temmuz ayından bu yana özellikle Taiz ve Lahic kentlerinde yeniden şiddetlenen çatışmalar binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.