Taiz İnsan Hakları Merkezi 1-12 Kasım'da 51 ölü ve 85 yaralı kaydedildiğini duyurdu

Yemen'deki Taiz İnsan Hakları Merkezi, İran destekli Husilerin saldırılarında, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde 1-12 Kasım'da 51 sivilin hayatını kaybettiğini, 85 sivilin yaralandığını bildirdi.

Merkezin raporunda, Husilerin 1-12 Kasım'da Taiz'e yönelik saldırılarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Saldırılarda 13'ü çocuk, 3'ü kadın 51 sivil hayatını kaybederken, 30'u çocuk, 16'sı kadın 85 sivil yaralandı.

Raporda, söz konusu dönemde balistik füze, topçu ateşi, keskin nişancı saldırıları ve kara mayınları nedeniyle sivillerin hedef alındığı belirtildi.

Misrah ilçesindeki Necd Pazarı, Hayfan ilçesindeki Esavir köyü ve El-Vaziiyye ilçesindeki El-Hadara Halk Pazarı'na düzenlenen üç saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.

Aynı dönemdeki diğer saldırılarda ise 8 sivil hayatını kaybetti, 55 sivil yaralandı.

Raporda, saldırıların yanı sıra sivillerin kaçırıldığı, evlere baskın düzenlendiği ve bazı evlerin yıkıldığı, sağlık ve eğitim tesisleri ile özel mülklerin de zarar gördüğü aktarıldı.

Husilerden rapordaki verilere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Pazar saldırısına ilişkin karşılıklı suçlamalar

Taiz'deki El-Hadara Halk Pazarı, 6 Kasım'da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırının hedefi olmuştu.

Yemen hükümetine bağlı yerel yönetim, pazarın balistik füzeyle vurulduğunu belirterek saldırıdan Husileri sorumlu tutmuş, Husiler ise saldırının Suudi Arabistan'a ait hava saldırıları sonucu gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Saldırının sorumluluğu henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz başta olmak üzere çeşitli vilayetlerde çatışmalar sürüyor. Hükümet güçleri, 5 Ekim'de Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Yemen'in Şafağı" operasyonunu başlatmıştı.

Husiler, Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri ele geçirmiş, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla müdahalede bulunmuştu.