Tajani: Esed Rejimi Artık Yok - Son Dakika
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Tajani: Esed Rejimi Artık Yok

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Esed'in akıbetinin bilinmediğini, ancak rejiminin sona erdiğini açıkladı.

08.12.2024 17:16
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in başına ne geldiğini bilmediklerini ama Esed rejiminin artık olmadığını ve yenilgisinin net olduğunu söyledi.

Suriye'deki gelişmelerle alakalı Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerinde kriz masasını toplayan Tajani, İtalyan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tajani, devrik liderin akıbetine ilişkin, "Esed'in başına ne geldiği bilinmiyor. Kesin bir bilgimiz yok. Bana öyle geliyor ki Esed rejimi artık yok. Bir tepki gelmesi zor. Olsa daha önce olurdu. Rejimin yenilgisinin açık olduğuna inanıyorum." dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'da rejim karşıtı güçlerden bir grubun bu sabah, rejim yetkililerini arama gerekçesiyle İtalya'nın Şam Büyükelçiliği konutuna girdiğini belirten Tajani, "Bu sabah silahlı bir grup elçilik binasının bahçesine girdi. Herhangi bir şiddet olayı olmadı. Ne büyükelçi ne de jandarma zarar gördü. Sadece 3 arabayı götürdüler ve her şey orada bitti. Esed'e bağlı askerlerin orada olup olmadığını teyit etmek istediler." diye konuştu.

Büyükelçi ve diğer yetkililerin şu anda güvende olduklarını ve uzaktan çalışmaya devam ettiklerini, durumun kontrol altında olduğunu dile getiren Tajani, büyükelçiliklerinin ülkeden çıkmak isteyen vatandaşların tahliyesini organize etmek için hazır olduğunu, hükümet olarak da güvenli çıkış için gerekenleri yapacaklarını belirtti.

Tajani, "Suriye'de düşen rejim ile yeni gerçeklik arasında barışçıl bir geçiş olmasını umuyoruz. Askeri değil, siyasi bir geçiş olsun. Bana öyle geliyor ki şu anda işler bu yönde gidiyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan bakan, Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'deki son gelişmelerin ardından bölgede gerilimin daha da tırmanmasını istemediklerini söyledi.

Tajani, Suriye'deki gelişmelerle alakalı Başbakan Giorgia Meloni ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile de temas halinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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