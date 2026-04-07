TAJEV'in 'Sadece Benim İçin' Projesi Van'da Yeniden Başlıyor

07.04.2026 16:49
TAJEV'in sosyal sorumluluk projesi 4-6 Haziran 2026 tarihlerinde Van'da bilimsel toplantılar ve ücretsiz sağlık hizmetleri ile hayata geçirilecek. Kadın sağlığına yönelik tarama, muayene hizmetleri ve sempozyum düzenlenecek.

TAJEV'in 'Sadece Benim İçin' projesi, 4-6 Haziran 2026 tarihlerinde Van'da bilimsel toplantılarla yeniden başlatılıyor. 2008'de başlayan bu sosyal sorumluluk projesi, şimdiye kadar 6 ilde hayata geçirildi ve dezavantajlı bölgelerde kadın sağlığına yönelik ücretsiz muayene, eğitim ve tarama hizmetleri sunuyor.

Proje çerçevesinde, 4 Haziran'da Van Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda halka ücretsiz sağlık taramaları ve muayene hizmetleri verilecek, ayrıca bilinçlendirme oturumları düzenlenecek. 5-6 Haziran'da ise DoubleTree by Hilton Van'da 'Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu' gerçekleştirilecek ve sağlık profesyonellerine yönelik bilimsel sunumlar yapılacak. Sempozyumda kadın sağlığı ve doğum konularındaki güncel gelişmeler ele alınacak.

Proje, meme kanseri ve serviks kanseri taramaları gibi alanlarda ücretsiz hizmet veriyor ve tarama sonuçları KETEM merkezleri tarafından takip ediliyor. TAJEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cihat Ünlü, projenin Van'da Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye iş birliğiyle devam ettiğini belirterek, toplumsal fayda ve kalıcı etki hedeflendiğini vurguladı. Sempozyum başkanlarından Prof. Dr. Yusuf Üstün de hazırlıkların yoğun olduğunu ve tıbbi cihaz bağışı planlandığını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
