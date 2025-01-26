Takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Filistinli 3 kardeşin sevinci sınır dışıyla yarım kaldı - Son Dakika
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Takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Filistinli 3 kardeşin sevinci sınır dışıyla yarım kaldı

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Ebu Humeyd ailesinden 3 kardeş, özgürlüğüne kavuşsa da geride bıraktıkları acılar ve sınır dışı nedeniyle sevinçlerini tam yaşayamıyor.

26.01.2025 17:16
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MEHMET NURİ UÇAR - İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Ebu Humeyd ailesinden 3 kardeş, özgürlüğüne kavuşsa da geride bıraktıkları acılar ve sınır dışı nedeniyle sevinçlerini tam yaşayamıyor.

Ramallah yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'ndan Nasr, Muhammed ve Şerif Ebu Humeyd kardeşler, son varılan anlaşma kapsamında hapishaneden salıverildikten sonra Mısır'a sınır dışı edilen 70 kişi arasında yer aldı.

Çocukluğundan beri birkaç kez tutuklanan 51 yaşındaki Nasr, toplam 30 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi ve 5 müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail güçlerince 2002'den önce birkaç kez tutuklanan 49 yaşındaki Şerif, son tutuklanmasının ardından 4 kez müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Aynı yıl tutuklanan 42 yaşındaki Muhammed ise iki müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İki kardeşi İsrail öldürdü

Ebu Humeyd ailesinin 3 evladı özgürlüğüne kavuşurken oğullarından Abdulmunim, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde 1994 tarihinde İsrail askerlerince katledildi.

Kardeş Nasır Ebu Humeyd ise 2022 yılı sonunda İsrail hapishanelerinde tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybetti. Fetih hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugayları'nın liderlerinden olan Nasır Ebu Humeyd'in naaşı, "hapis süresini tamamlamadığı" gerekçesiyle hala İsrail tarafından alıkonuluyor.

Ebu Humeyd ailesinin 6'ıncı oğlu İslam da 2018'den tutuklanarak ömür boyu hapse mahkum edildi ve hala cezaevinde tutuluyor.

"Gönül onların vatanlarında kalmasını isterdi"

Anneleri 76 yaşındaki Ümmü Nasır, Hazreti Ömer zamanında Kadisiye Savaşı'na katılarak, 4 oğlunu şehit veren, şair kadın sahabe Hazreti Hansa'ya benzetilerek, Filistin sokaklarında, "Filistinlilerin Hansa'sı" olarak anılıyor.

Filistinli anne, "Üç oğlumun serbest bırakılmasını bize nasip eden Allah'a binlerce şükürler olsun. Gönül onların vatanlarında kalmasını isterdi fakat takdir-i ilahi, tehcir edildiler." dedi.

Evlatlarının gençliğinin baharını İsrail hapishanesinde geçirdiğini belirten Ümmü Nasır, "Allah'tan dilerim ki gün gelecek işgal zindanlarında tutulan herkes serbest kalacak. Bugün evlatlarım serbest kalsa da İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin tamamı özgür kalmadıkça sevincimiz tamamlanamaz." ifadelerini kullandı.

?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 3 kadını Kızılhaç ekibine teslim etmiş, İsrail de hapishanelerinden 90 Filistinliyi salıverilmişti.

Takasın ikinci turunda ise İsrailli 4 kadın askere karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli, 25 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

Bu Filistinlilerden 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken, 70 esir ise anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a gönderilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Filistinli 3 kardeşin sevinci sınır dışıyla yarım kaldı - Son Dakika

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