Takipteki alacak sorunu şirketlere sıçradı: KOBİ ve ticari kredilerde rekor artış

28.04.2026 05:59
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar (NPL) artık tüketiciden çok şirketlerde yoğunlaşıyor. Son bir yılda TL cinsi taksitli ticari kredilerde NPL hacmi yüzde 122, KOBİ kredilerinde ise yüzde 120 arttı. NPL oranı ticari kredilerde yüzde 4'ün üzerine çıkarken, bankaların ayırdığı karşılıklar ikiye katlandı.

Bankacılık sektöründe takipteki alacak sorunu, 2026 öncesinde tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında öne çıkarken, bu yıl şirketlere sıçradı. BDDK verilerine göre, son bir yılda TL cinsi taksitli ticari kredilerde takipteki alacak hacmi yüzde 122,06, KOBİ kredilerinde ise yüzde 120,33 arttı. NPL oranı taksitli ticari kredilerde 1,24 puan, KOBİ kredilerinde 1,41 puan yükselerek yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Toplam TL cinsi takipteki alacak bakiyesi 683,8 milyar liraya ulaşırken, şirketlerin payı tüketicinin önüne geçti. KOBİ kredilerinin toplam NPL içindeki payı yüzde 35,1'e, taksitli ticari kredilerin payı yüzde 17,53'e yükseldi. Bankalar, takipteki alacaklar için ayırdıkları karşılıkları yüzde 97,6 artırarak 528,4 milyar liraya çıkardı.

Uzmanlar, sıkı para politikası ve yüksek faizlerin etkisiyle şirketlerdeki bozulmanın devam edeceğini, BDDK'nın yapılandırma adımlarının yetersiz kaldığını belirtiyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 06:43:48. #7.12#
