Takipteki alacak sorunu şirketlere sıçradı: KOBİ ve ticari kredilerde rekor artış

Bankacılık sektöründe takipteki alacak sorunu, 2026 öncesinde tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında öne çıkarken, bu yıl şirketlere sıçradı. BDDK verilerine göre, son bir yılda TL cinsi taksitli ticari kredilerde takipteki alacak hacmi yüzde 122,06, KOBİ kredilerinde ise yüzde 120,33 arttı. NPL oranı taksitli ticari kredilerde 1,24 puan, KOBİ kredilerinde 1,41 puan yükselerek yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Toplam TL cinsi takipteki alacak bakiyesi 683,8 milyar liraya ulaşırken, şirketlerin payı tüketicinin önüne geçti. KOBİ kredilerinin toplam NPL içindeki payı yüzde 35,1'e, taksitli ticari kredilerin payı yüzde 17,53'e yükseldi. Bankalar, takipteki alacaklar için ayırdıkları karşılıkları yüzde 97,6 artırarak 528,4 milyar liraya çıkardı.

Uzmanlar, sıkı para politikası ve yüksek faizlerin etkisiyle şirketlerdeki bozulmanın devam edeceğini, BDDK'nın yapılandırma adımlarının yetersiz kaldığını belirtiyor.