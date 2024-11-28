Taklamakan Çölü Yeşil Kuşakla Çevrildi

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Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklamakan Çölü'nün etrafını ağaçlar ve bitkilerden oluşan "yeşil kuşakla" çevreledi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, kum taşınmasını önlemek üzere çölün 3 bin 46 kilometrelik dış çevresinin yeşillendirme çalışması tamamlandı.

Çölün güney ucundaki, Hotan iline bağlı, Çinlilerin "Yütien" olarak adlandırdığı Keriye ilçesinde bugün dikilen ağaç ve bitkilerle çölün tamamen bir "yeşil kuşakla" kaplandığı ilan edildi.

Yeşillendirme çalışmasında çöl kavağı, kızılsöğüt ve saksaul ağaçları ile çöl iklimine dayanıklı bitkiler kullanıldı.

1983 yılında başlayan projede, 2 bin 671 kilometrelik çöl çevresinin yeşillendirilmesi 40 yıl sürmüştü. Kalan 285 kilometrelik kısmın yeşillendirilmesi çalışmalarında Ekim 2023'te başlanmıştı.

"Yeşil kuşak" projeleri, Sahra ve Taklamakan gibi kum taşınmasıyla genişleyen çöllerde, yeşillendirilmiş setler oluşturarak daha bir büyük bir alanın çölleşmesini engellemeyi hedefliyor.