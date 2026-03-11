Taksici Cinayeti: Meslektaşlarından Protesto Konvoyu - Son Dakika
Taksici Cinayeti: Meslektaşlarından Protesto Konvoyu

Taksici Cinayeti: Meslektaşlarından Protesto Konvoyu
11.03.2026 13:29
Ücret nedeniyle öldürülen taksi şoförü için meslektaşları konvoy düzenleyerek tepkilerini gösterdi.

İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle aracına binen yolcusu tarafından tabancayla öldürülen taksi şoförü için meslektaşları, duruma tepki amacıyla araç konvoyu düzenledi.

Taksiciler, hayatını kaybeden taksi şoförü Deniz Örer'in (52) çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı önünde bir araya geldi.

Meslektaşları, Örer'in fotoğrafını yakalarına ve araçlarına taktı.

Hasan Hüseyin Savaş, gazetecilere, 20 yıldır taksicilik yaptığını, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Mesleklerini yaparken gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep eden Savaş, "Bir arkadaşımızı daha bu onurlu meslek uğrunda kaybettik. Duygularımız çok derin, anlatacak kelime bulamıyoruz. Rahmetli Örer ile birlikte çalıştık. Bu mesleğin hakkını veren, çocuğunu büyüten, yetiştiren, sporcu yapan bir ağabeyimizdi. Kendini bilmez birisinin ummadık bir serseri kurşunuyla arkadaşımızı kaybettik. Umarım bir daha bu acıyı yaşamayız." diye konuştu.

Taksicilerden Ali Arda Karabulut ise Gaziemir ilçesinde 31 Ocak 2024'te aracına binen Delil Aysal tarafından arka koltukta tabancayla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge ile birlikte çalıştıklarını, aynı acıyı tekrar yaşamaktan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Erge'nin yardımsever ve sevilen bir insan olduğunu kaydeden Karabulut, "Rahmetli Oğuz Erge bizden çıktı, otogardaki taksi durağında çalıştı. Rahmetli, 6 Şubat 2023 depremlerinde depremzedeleri ücret almadan taşıdı. Ondan sonra bugün cenazesini defnedeceğimiz Deniz ağabeyin taksi durağında çalışmaya başladı. Burada çalıştığı araç Oğuz ağabeyin eceli oldu. Aynı taksi durağında 2 sene sonra yine bir meslektaşımızı kaybettik." dedi.

"Aynı sokakta yine bir taksici cinayeti oldu"

Taksicilik yapan kayınpederinin 9 Nisan 2007'de olayın meydana geldiği bölgede yolcusu tarafından öldürüldüğünü anlatan Yeliz Yıldırım Girgin ise şöyle konuştu:

"Mustafa Girgin, kayınpederimdi. Aynı sokakta yine bir taksici cinayeti oldu. 19 yıl sonra yine Deniz arkadaşımız, eşimin çocukluk arkadaşı... Aynı sokakta onun da cinayete kurban gitmesi içler acısı. Tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Her türlü tedbirin alınmasını istiyoruz."

Açıklamaların ardından konvoy oluşturan taksiciler, korna çalarak Örer'in cenazesini Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Gasilhane Şefliği'nden teslim aldı.

Taksiciler, konvoy halinde cenaze töreninin düzenleneceği Bayraklı ilçesindeki Naldöken Fevzipaşa Camisi'ne doğru hareket etti.

Olay

Konak ilçesinde önceki gün taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaralamıştı.

Örer'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, D.M. ise aracı bir sokağa bırakarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalanmış ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici Cinayeti: Meslektaşlarından Protesto Konvoyu

SON DAKİKA: Taksici Cinayeti: Meslektaşlarından Protesto Konvoyu - Son Dakika
