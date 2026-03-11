Taksici Deniz Örer Son Yolculuğuna Uğurlandı

TAKSİCİ ÖRER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'de, müşterisi tarafından öldürülen taksici Deniz Örer'in (52) öğle vakti Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'ndeki cenazesine; eşi Ayşe Örer, futbolcu olan oğlu Berke Örer, kardeşi Engin Örer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ve yüzlerce taksi esnafı katıldı.

Deniz Örer'in tabutuna Türk bayrağı ve Bucaspor atkısı serildi. Kılınan namazın ardından Örer'in bir süre omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konulup, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'OLAY ÜCRET TARTIŞMASI GİBİ DEĞİL'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Maalesef kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Bugün İzmirli taksicinin çok acı bir günü, çok hüzünlü bir günümüz. Deniz kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah inşallah tekrarını göstermesin. Olay, ücret tartışması gibi değil. Öyle bir algı yok arkadaşlar. Ben videoyu seyrettim. Fakat emniyet, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla soruşturmanın selameti açısından görüntünün paylaşılmasını istemedi" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN TAKİPTE OLACAĞIZ'

Olayla ilgili de bilgi veren Özkan, "Katil, araca müşteri gibi biniyor. Az ileride bir sokağa uğrayıp, valizini alacağını söylüyor. Karşıyaka yönüne taksinin tahminen ne yazacağını soruyor. Rahmetli kardeşimiz 600-700 lira civarı tutacağını söylüyor. 1000 liram var yeter mi?' diyor. Arkadaşımız da 'Yeter' diyor. Kısa süre sonra sokak içerisine taksiyi sokuyor. 'Burada dur, ben çantamı alıp geleyim' diyor. Arkadaşımız hiçbir şeyin farkında değil. Bunların dışında aralarında hiçbir konuşma ve tartışma söz konusu değil. Şüpheli araçtan iniyor. İndikten sonra da arabanın arkasına dolaşıp, yanılmıyorsam telefon görüşmesi yapıyor. Bir ara şoför kardeşimize, 'Bagaj açık mı?' diye sesleniyor. Bagajı açıyor, kapatıyor içine bir şey koymuş gibi. Daha sonra aracın sol kapısının önüne, rahmetlinin çaprazına gelerek tek el ateş ediyor. Olaydan sonra taksiye bir kadın arkadaşını alıyor, dolaşıyor. Daha sonra polis tarafından yakalanıyor. Süreç takibimizde olacak. Giden canları geri getirmek mümkün değil. En azından en ağır cezayı alması yönünde takipte olacağız" diye konuştu.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

Meslektaşları adına açıklama yapan taksici Can Özdel de "Bundan 2 sene önce rahmetli Oğuz Erge de katledildi. Aynı duraktan arkadaşı Deniz ağabey de aldığı bir yolcu tarafından canavarca hislerle katledildi. Biz, taksi şoförüyüz. Bizim tek beklentimiz, evimize ekmek götürmek. Bunu da yaparken güvenli, huzurlu bir şekilde yapmak istiyoruz. Biz artık aracımıza aldığımız yolculardan korkmak ve tedirgin olmak istemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Taksilere bir koruma kabini yapılmasını istiyoruz" dedi.

ŞÜPHELİ TEKSTİL İŞÇİSİYMİŞ

Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan şüpheli Doğuş Meşe'nin tekstil işçisi olduğu, olay günü de bir süre önce ayrıldığı eski iş yerine çantasını almaya gittiği öğrenildi.