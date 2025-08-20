Taksici Drift Yaptı, Gözaltına Alındı

KADIKÖY'de bir ticari taksinin, kendisine tepki gösteren anne ve çocuklarının üzerine drift yaparak araç sürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şoföre 'Kırmızı ışık kuralına uymamak', 'Drift atmak', 'Saygısız araç kullanma', 'Kavşakta yayalara yol vermemek' maddelerinden idari para cezası uygulandığını ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğunu duyurdu.

Olay 19 Ağustos günü Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Bir taksi sürücüsü, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken kendisine o sırada kırmızı ışık yandığını göstererek tepki gösteren anne ve çocuklarının üzerine drift yaparak araç sürdü. Taksi sürücüsü olay yerinden kaçarken, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, kimliği tespit edilen N.E. isimli taksiciyi gözaltına aldı. Şüpheli N.E.'ye 'Kırmızı ışık kuralına uymamak', 'Drift atmak', 'Saygısız araç kullanma', 'Kavşakta yayalara yol vermemek' maddelerinden idari para cezası kesildi. Ayrıca N.E.'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç trafikten men edildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Şüpheli taksici N.E.'nin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "19 Ağustos 2025 tarihinde (dün) Kadıköy'de, karşıdan karşıya geçen bir anne ve çocuklarının üzerine, drift yaparak aracını süren bir taksiye ait görüntüler sosyal medyada yer almıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntüler incelenmiştir. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin N.E. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sürücüye: 'Kırmızı ışık kuralına uymamak', 'Drift atmak', 'Saygısız araç kullanma', 'Kavşakta yayalara yol vermemek' maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuş ve araç trafikten men edilmiştir. Şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullananlara sesleniyorum: Trafikte anlık bir öfkeniz, yolda kazanacağız bir kaç dakika, hangi çocuğun, hangi insanın yaşamından daha kıymetlidir. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım" ifadeleri yer aldı.