Taksici ile Yolcu Arasında Kavga

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde darbedilen 3 kişi tedavi altına alındı.
İstiklal Mahallesi Kabaağaç Sokak'ta taksiye binen 3 kişi ile sürücü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şoför tarafından darbedilen Soner T.(54), Özcan T.(47) ve Osman T.(50) yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
