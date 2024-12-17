Taksici Kavgası: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Taksici Kavgası: 4 Zanlı Tutuklandı

Konya'da trafikteki tartışma sonucunda taksici Eren Peker bıçaklanarak öldürüldü, 4 kişi tutuklandı.

17.12.2024 18:16
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Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada genç taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Taksici Eren Peker'in (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Katil zanlısı Muzaffer T'nin (27) emniyetteki ifadesinde, aracıyla seyir halindeyken taksici Peker ile yol verme meselesi yüzünden tartıştıklarını anlattı.

Peker'in taksiyle aracının önünü kestiğini ileri süren zanlı, bunun üzerine araçtan inip kavga etmeye başladıkları taksiciyi, ardından da bıçakladığını söylediği belirtildi.

Poliste çeşitli suçlardan 12 kaydının bulunduğu anlaşılan zanlının, yakalanmamak için yurt dışına kaçma planı yaptığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Muzaffer T. (27) ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen Dilek K. (36), Muammer B. (34) ve Mikail K. (19), Konya Numune Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Eren Peker, 15 Aralık'ta taksi kullandığı sırada Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında çıkan tartışmada bıçakla ağır yaralanmış, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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