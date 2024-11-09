Taksici Kavgasında 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taksici Kavgasında 3 Yaralı

Taksici Kavgasında 3 Yaralı

Adana'da müşteri sırası nedeniyle çıkan tartışmada bir taksici, 3 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı.

09.11.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da taksi durağında 'müşteri sırası' nedeniyle çıkan tartışmada taksi şoförü Yusuf O. (67), pompalı tüfekle diğer şoför İbrahim O. (37) ile 2 akrabasını vurdu. 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 7 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi durağındaki şoförler Yusuf O. ile İbrahim O. arasında 'müşteri sırası' anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınları da durağa gelince tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf O., pompalı tüfekle İbrahim O. ile kuzeni Metin O.'yu (35) vurarak yaraladı. Yusuf O. daha sonra kaçan diğer kuzen Mustafa O.'yu da (29) caddede bacağından vurdu. Yusuf O. arkadaşı Kafer G.'nin kamyonetine binip, kaçarken; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'AKRABALARINI ÇAĞIRINCA ATEŞ AÇTIM'

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis Yusuf O. ile Kafer G.'yi ara sokakta yakaladı. Araçta ruhsatsız 2 tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınıp, Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerden Yusuf O., "Yolcu meselesinden tartıştık. Akrabalarını çağırınca tüfekle ateş açtım" dedi. 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Adana, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici Kavgasında 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
11:01 Çocuk gelini konuk eden Esra Erol’un sorusu programa damga vurdu Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
15:42 Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü
15:39 Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler sözleri Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’tan ilk isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği
15:04 Jennifer Lopez, ’Unstoppable’ filminin Londra Galasında göz kamaştırdı Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
14:42 Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika’ya uyarlandı Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı
14:39 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi
14:29 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 13:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: Taksici Kavgasında 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.