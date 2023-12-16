 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Taksim'de Pitbull Cinsi Köpek Gezenlere Cezai İşlem - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de Pitbull Cinsi Köpek Gezenlere Cezai İşlem

Taksim İstiklal Caddesi'nde pitbull cinsi köpekleri ağızlıksız gezdiren Cennet H. ve Metin Y.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 66 bin 798 lira para cezası kesildi. Köpekler, Cennet H.'den alınarak Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi.

Taksim\'de Pitbull Cinsi Köpek Gezenlere Cezai İşlem
16.12.2023 - 16:13,
Abone Ol

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde pitbull cinsi 2 köpeği ağızlıkları olmadan gezdiren Cennet H. (19) ile Metin Y.?ye (30) Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 66 bin 798 lira para cezası kesildi. Köpekler Cennet H.?den alınarak Beyoğlu Belediye'sine teslim edildi.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde pitbull cinsi köpek gezdiren 2 kişiyi fark edenler polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, köpek gezdiren kişileri buldu. Ağızlıkları olmayan Pitbull cinsi köpekleri kontrol altına alan polis, Cennet H. ile arkadaşı Metin Y.?yi emniyete götürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpekleri tehlike arz eden ırk oldukları gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Ekipler, Cennet H. ile Metin Y. hakkında ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında "Tehlike Arz Eden Irk Beslenmesi ve Başı Boş Bırakılması" maddesinden işlem yaparak, kişi başı 33 bin 399 lira olmak üzere toplam 66 bin 798 lira para cezası kesti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstiklal Caddesi, Taksim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de Pitbull Cinsi Köpek Gezenlere Cezai İşlem - Son Dakika


16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05
İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52
Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi

Son Dakika
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:43 AK Parti'nin Ankara adaylığı için Hakan Han Özcan'ın ismi ön plana çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 16:49:07. #1.12#
SON DAKİKA: Taksim'de Pitbull Cinsi Köpek Gezenlere Cezai İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement