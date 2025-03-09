Taksim'deki Yasaklar Kaldırılıyor, Şişli'de 3 Günlük Eylem Yasağı - Son Dakika
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Taksim'deki Yasaklar Kaldırılıyor, Şişli'de 3 Günlük Eylem Yasağı

Kadınlar Günü yürüyüşü sonrası Taksim'deki yasaklar kalktı. Şişli'de ise 9-11 Mart yasakları ilan edildi.

09.03.2025 11:46
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(İSTANBUL) Kadınların 8 Mart gece yürüyüşü nedeniyle Taksim ve çevresindeki yasaklar bir bir kaldırılıyor. Taksim, Şişhane metro istasyonları ile Kabataş Fiüküler hattı sabah saatlerinde açıldı. Ancak bu kez, Lazkiye'deki 'katliamlar'la ilgili açıklama yapılması beklenen Suriye İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgede yeni yasaklar uygulamaya koyuldu. Bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle yasaklara rağmen dün akşam saatlerinde çok sayıda kadan Taksim Sıraselviler Caddesi'nde buluştu. Gece yürüyüşü ile kutlama yapan kadınlar 21.00 sıralarında dağıldı. Ancak polis, dağılanlardan bir bölümünün çevresini kuşatıp, bazı kişileri gözaltına aldı. Taksim ve çevresindeki abluka ise kademe kademe kaldırıldı.

Metro seferleri normale döndü

Metro İstanbul da sabah saatlerinde bir açıklama yaparak, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye açıldığını duyurdu.

Şişli'de 3 günlük yasak

Ancak bu kez Şişli Kaymakamlığı'nın 9, 10 ve 11 Mart tarihlerini kapsayan 'eylem yasağı' uygulamaya girdi. Kaymakamlığın açıklamasında "Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli İlçesi'nde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli İlçemizde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır." denildi.

Karar gereğince İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Suriye İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgede Maçka ve Teşvikiye caddelerinin bazı kesimlerinin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Taksim'deki Yasaklar Kaldırılıyor, Şişli'de 3 Günlük Eylem Yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'deki Yasaklar Kaldırılıyor, Şişli'de 3 Günlük Eylem Yasağı - Son Dakika
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