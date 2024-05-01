Taksim Meydanı\'na çıkan yollar trafiğe açıldı

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İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafik akışına açıldı.

Sabah saatlerinden itibaren sadece turistlerin ve görevlilerin geçişine izin verilen İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ile çevresindeki sokak ve caddelerde saat 21.15 itibarıyla araç ve yaya trafiği normale döndü.

Bu arada bazı sokaklarda polis kontrolü devam ediyor.