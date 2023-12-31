Taksim Meydanı ve Çevresine KGYS Kameraları Kuruldu

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YENİ yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Taksim Meydanı ve çevresine, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkı'na konuşlandırılan mobil KGYS aracından Taksim, kameralarla takip ediliyor.

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya başlandı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına polis bariyerleri yerleştirildi. Gezi Parkı'na konuşlandırılan mobil araç içindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve çevresine kameralar yerleştirildi. Gece boyunca Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ağırlıklı olmak üzere 2 bin 500 nokta, 15 bin kamera ile izlenecek. İzleme neticesinde şüpheli görülen kişiler ve olayların sahada bulunan ekiplere iletilerek anında müdahale edileceği öğrenildi.