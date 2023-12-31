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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Yoğunluğu

Yeni yıla saatler kala İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı binlerce kişi, yılbaşı kutlamaları için bu bölgelere akın etti. Kalabalık nedeniyle meydanda ve caddede yürümekte güçlük çekiliyor. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, çanta ve üst aramaları da yapıyor. Ayrıca, atlı ve köpekli polis ekipleri de devriyede bulunuyor. Bölgede güvenlik kameraları ve dronlarla meydan ve cadde izleniyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde Yılbaşı Yoğunluğu
31.12.2023 - 19:45,
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Yeni yıla saatler kala İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Yılbaşı kutlamaları için yerli ve yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi. Kalabalık nedeniyle meydanda ve caddede yürümekte güçlük çekiliyor.

Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler devriye gezerken, bölgede çanta ve üst aramaları da yapıyor. 4 atlı, 10 köpekli polis ekibinin de devriyede yer alması dikkati çekti.

Çok sayıda polis ekibinin görev aldığı bölgede güvenlik kameraları ve dron ile meydan ve cadde izleniyor.

Kaynak: AA
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