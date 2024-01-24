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Talas Belediyesi, çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, 'Kar Tanesi' isimli tiyatro gösterisi sunuldu. Yarıyıl tatil boyunca devam edecek etkinliklerin ilk seansı saat 13.00'te, ikinci seansı ise 16.00'da gerçekleşecek.

Talas Belediyesi, çocuklara yönelik etkinlik düzenledi
24.01.2024 - 13:30,
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Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatili dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Etkinlik kapsamında, "Kar Tanesi" isimli tiyatro gösterisi sunuldu.

Yarıyıl tatil boyunca devam edecek etkinlik kapsamında, yarın "Körebe" isimli tiyatro oyunu, 30 Ocak'ta da "Burnu Kaybolan Palyaço" isimli gösteri sunulacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek etkinliklerin ilk seansı saat 13.00'te, ikinci seansı ise 16.00'da gerçekleşecek.

Kaynak: AA
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