Talas Belediyesi personeli Kayseri'de simülasyonda 30 kilometre hızla takla attı - Son Dakika
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Talas Belediyesi personeli Kayseri'de simülasyonda 30 kilometre hızla takla attı

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Talas Belediyesi personeli Kayseri\'de simülasyonda 30 kilometre hızla takla attı
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Kayseri'de Talas Belediyesi personeline yönelik güvenli sürüş ve trafik eğitimi düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin verdiği teorik eğitimin ardından personel, 30 kilometre hızla takla atan simülasyon aracında kaza deneyimi yaşayarak emniyet kemerinin önemini test etti.

Kayseri'de Talas Belediyesi personeline yönelik uygulamalı güvenli sürüş ve trafik eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından hafif ticari ve ağır vasıta sürücülerine trafik kuralları ve araç hakimiyeti anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından belediye hizmet binası önünde kurulan simülasyon aracına binen personel, saatte 30 kilometre hızla takla atan araçta kaza deneyimi yaşayarak emniyet kemeri takmanın önemini test etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, personelin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Amacımız, hizmet araçlarımızın daha verimli ve güvenli kullanılmasını sağlamak. Hepiniz bu araçları kullanarak ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Güncel bilgilerle sürüş kalitenizi artırmak istiyoruz. Bu eğitime verdiğimiz önem, kendimize verdiğimiz önemdir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Talas Belediyesi personeli Kayseri'de simülasyonda 30 kilometre hızla takla attı - Son Dakika
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