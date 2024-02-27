Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılığa Destek Vererek 4 Bin Ton Kompost Gübre Üretti - Son Dakika
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Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılığa Destek Vererek 4 Bin Ton Kompost Gübre Üretti

Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılığa Destek Vererek 4 Bin Ton Kompost Gübre Üretti

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Talas Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılığa sağlanan destek kapsamında 4 bin tonu aşkın kompost gübre üretildi. Bu destekle çiftçiler, zamandan tasarruf ederken daha az kimyasal gübre kullanma imkanı buluyor. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çiftçilerin yanında olduklarını ve kırsaldaki çiftlik atıklarının toprağa faydalı hale gelmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

27.02.2024 15:31
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Kayseri'de Talas Belediyesinin tarım ve hayvancılığa sağladığı destek kapsamında kompost gübre yapımı 4 bin tonu geçti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesinin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler sürüyor.

2019 yılından itibaren hayvansal atıklardan 4 bin 40 ton kompost gübre yapılmasıyla çiftçiler hem zamandan kazanıyor hem daha az kimyasal gübre kullanıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kırsaldaki çiftlik atıklarının toprağa faydalı hale gelmesi için yaptığımız çalışmalar kapsamında kompost gübre yapımı makinesini hizmete sunmuştuk. Bu sayede zararlı mikroorganizmalar ölsün, faydalı bakteriler artsın ve yabancı ot tohumları topraktan arındırılsın istedik. Bunlarla beraber toprağın su tutma kapasitesi ve besin madde miktarı artıyor. Ayrıca, toprak yapısı düzenleniyor ve çevre kirliliği önlemek amacıyla kompost hazırlanıyor."

Kaynak: AA

Kayseri, Talas, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılığa Destek Vererek 4 Bin Ton Kompost Gübre Üretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılığa Destek Vererek 4 Bin Ton Kompost Gübre Üretti - Son Dakika
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