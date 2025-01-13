Talas'ta İçme Suyu Hattı Yenileniyor

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Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ), Talas'ın Başakpınar Mahallesi'ndeki içme suyu hattı yenileme çalışması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü, kenti altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanabilir düzeye ulaştırmak için merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri titizlikle yürütüyor.

Bu kapsamda 11 milyon 763 bin 530 liralık yatırımla Başakpınar Mahallesi'nde başlatılan içme suyunun iletim kapasitesinin arttırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Yapılan çalışmaların şehre hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, "Talas'ımızın şirin bölgelerinden, şehrimizin en önemli bölgelerinden biri olarak burasının içme suyuyla ilgili hem ihtiyacını karşılamak hem de buradaki debiyi arttırmak amacıyla bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmamızı yaklaşık 3 kilometre civarında günün koşullarına uygun en çağdaş malzemelerle hayata geçiriyoruz. Bu yaptığımız çalışmayla yaklaşık 12 milyon lira civarında da bir harcama yapıyoruz. Gelişen, güzelleşen Talas'ımıza ve bu güzel bölgeye hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.