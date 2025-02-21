Talasemi Bilgilendirme Toplantıları Manavgat'ta Başlıyor - Son Dakika
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Talasemi Bilgilendirme Toplantıları Manavgat'ta Başlıyor

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı, Talasemi (Akdeniz Anemisi) hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla Manavgat'ta ilk toplantısını düzenliyor. Toplantılarla erken tanı ve tedaviye yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

21.02.2025 11:11  Güncelleme: 12:18
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(ANTALYA) - Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı'nın Talasemi (Akdeniz Anemisi) bilgilendirme toplantılarının ilki Manavgat'ta yapılacak.

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı'nın belediyelerle iş birliği içerisinde 19 ilçede başlatacağı Talasemi bilgilendirme toplantılarının ilki Manavgat'ta yapılacak. Hazırlıklar kapsamında Vakıf Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, Vakıf Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü gazeteci-yazar Gürsel Kaya ve Vakıf Genel Sekreteri Mustafa Ülgüt, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı makamında ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, Talasemi'nin özellikle Akdeniz Bölgesi'nde sıkça görülen genetik bir hastalık olduğunu belirterek, "Bu toplantılar sayesinde halkımızı bilinçlendirmeyi, erken tanı ve tedaviye yönelik farkındalık oluşturarak, Talasemi'ye karşı daha güçlü bir mücadele vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Kara, Talasemi'nin bölge halkını doğrudan etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı ile iş birliği yaparak, Manavgat'ımızda bu önemli konuda farkındalık yaratacağımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Talasemi gibi genetik hastalıklar konusunda halkımızın bilinçlenmesi, erken tanı ve tedavi süreçlerini kolaylaştıracaktır. Belediye olarak halkımıza daha sağlıklı bir yaşam sunmak için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erken tanı farkındalığı

Talasemi, vücudun kırmızı kan hücreleri için hemoglobin adı verilen proteini yeterince üretememesi sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir kan bozukluğudur. Bu durum, kırmızı kan hücrelerinin hızla yıkılmasına ve dolayısıyla kansızlığa (anemiye) neden olur. Hastaların büyük çoğunluğunda kansızlık o kadar ağır düzeydedir ki bu hastalar düzenli kan transfüzyonu (nakli) almadan hayatta kalamazlar. Erken tanı ve tedavi, hastalığın yönetilmesinde önemli bir rol oynar.

Kaynak: ANKA

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