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Taliban, düşen Rus uçağından yaralıları ve cenazeleri Kabil'e nakletti - Son Dakika
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Taliban, düşen Rus uçağından yaralıları ve cenazeleri Kabil'e nakletti

Taliban yönetimine bağlı askeri güçler, Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağından yaralı kurtulan 4 kişi ile ölen 2 kişinin cenazesini Kabil'e nakletti. Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, uçaktakilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Taliban, düşen Rus uçağından yaralıları ve cenazeleri Kabil\'e nakletti
22.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:39
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Taliban yönetimine bağlı askeri güçler, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağından yaralı kurtulan 4 kişi ile ölen 2 kişinin cenazesini başkent Kabil'e nakletti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düşen Rus uçağında bulunan kişilerle ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Mücahid, uçaktakilerin başkent Kabil'e nakledildiğini, Afganistan Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı sağlık ekiplerinin, 6 kişiden hayatta kalan 4 kişiye gerekli sağlık hizmetini sunduğunu, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Mücahid'in paylaştığı görüntülerde, askeri bir helikopterle Kabil'e getirilen kişilerin, sağlık kontrolünden geçirildiği görülüyor.

Görüntülerde konuşan bir Taliban yetkilisi, kazada öldüğü tespit edilen 2 kişinin cenazesinin de Kabil'e getirildiğini söyledi.

Hindistan uçağı sanılmıştı

Söz konusu kazaya dair dün Afgan makamlarından yapılan ilk açıklamada, uçağın Hindistan'a ait yolcu uçağı olduğu ifade edilmişti.

Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurmuştu.

Ancak Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını bildirmişti.

Daha sonra Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), içindeki 6 kişiyle düşen özel jetin, Rusya'ya kayıtlı olduğunu duyurmuştu.

Rosaviatsiya, cumartesi akşamı Tacikistan sınırına yakın bir yerde Afganistan hava sahasındayken bağlantının kesildiği Rusya Federasyonu sivil uçak devlet siciline kayıtlı Falcon 10 model uçağın, radar ekranlarından kaybolduğunu açıklamıştı.

Uçağın Gaya (Hindistan) - Taşkent (Özbekistan) - Jukovskiy (Rusya) rotasında charter sağlık hizmeti uçuşu yaptığı belirtilen açıklamada, 4'ü mürettebat, 6 kişiyi taşıyan özel jetin ilk kalkış noktasının Tayland'ın Utapao Havaalanı olduğu kaydedilmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Badahşan vilayetinde dağlık alana düşen Rus uçağının Kuf AB ilçesinin Oruzkuh bölgesinde bulunduğunu açıklamış, arama kurtarma ekiplerinin pilot da dahil olmak üzere 4 kişiye sağ ulaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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