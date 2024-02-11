Taliban, Guantanamo\'da tutulan Afganistan vatandaşlarını serbest bıraktı

Taliban yönetimi, 14 yıldır ABD'nin Guantanamo hapishanesinde bulunan 2 Afganistan vatandaşının, 7 yıldır ev hapsinde tutulduğu Umman'da serbest bırakıldığını ve yarın Afganistan'a döneceklerini açıkladı.
Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kane, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.
Kane, 2017'de Guantanamo hapishanesinden Umman'a nakledilerek son 7 yılını burada "seyahat yasağı ile gözetim altında" tutulan Molla Abdul Zahir Saber ve Abdul Kerim adlı iki Afgan vatandaşının serbest bırakıldığını ve yarın Afganistan'a döneceklerini belirtti.
Molla Saber'in Mayıs 2002'de ABD güçlerince tutuklandığını, bir süre Afganistan'daki Begram Hava Üssünde tutulduğunu ve ardından Guantanamo'ya gönderildiğini kaydeden Kane, Abdul Kerim'in ise Ağustos 2002'de Pakistan güçlerince tutuklandığını ve bir süre sonra da ABD'ye teslim edilerek Guantanamo'ya nakledildiğini aktardı.
Söz konusu kişilerin fotoğraflarını paylaşan Kane, bu kişilerin Taliban yönetiminin çabaları sonucu serbest bırakıldığını belirtti.
Kane, Saber ve Kerim için yarın başkent Kabil'de karşılama töreni düzenleneceğini ifade etti.
ABD yönetiminin, 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlamasıyla tutukladığı kişileri hapsettiği Guantanamo hapishanesi sık sık kötü muamele ve işkence iddialarıyla gündeme geliyor.
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