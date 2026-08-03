Taliban Heyeti Moldova'da

Afganistan'daki Taliban yönetiminin Tarım Bakanlığından bir heyetin Moldova'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban yönetiminin Tarım Bakanlığı heyetinin vize alarak ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Heyet üyelerinin uluslararası yaptırım listelerinde yer almadığı ifade edilen açıklamada, Moldova'nın uluslararası yaptırımlara bağlı kaldığı ve Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımadığı vurgulandı.

Açıklamada, Afgan heyetiyle resmi görüşme yapılmayacağına işaret edilerek, "Bu ziyaret, yerel tarım üreticilerinin Moldova Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı temsilcileriyle, gıda sorunuyla karşı karşıya olan Afganistan'a yönelik olası insani yardımı ele aldıkları görüşmeler kapsamında gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.