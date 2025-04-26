TALPA'dan İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde "Dünya Pilotlar Günü" etkinliği - Son Dakika
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TALPA'dan İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde "Dünya Pilotlar Günü" etkinliği

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), "26 Nisan Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde etkinlik düzenledi.

26.04.2025 16:05
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Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), "26 Nisan Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde etkinlik düzenledi.

Törende konuşan TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, bugünün kendileri için tarihi bir anlamı olduğunu söyledi.

Üreksoy, 26 Nisan 1912'nin "bir numaralı bröve" sahibi Türk pilotu Fesa Evrensev'in İstanbul semalarında ilk uçuşunu yaptığı kabul edilen gün olduğunu anlatarak, "Bu tarih, önceleri Türkiye Pilotları Günü olarak kutlanmaktayken, TALPA'nın girişimleriyle 2014 yılından itibaren 'Dünya Pilotlar Günü' olarak kutlanmaya başlanmış, böylece dünyaya mal etmiş olduğumuz bu gün bizler için ayrı bir anlam kazanmıştır." diye konuştu.

Pilotluk mesleğinin yüksek disiplin, bilgi birikimi, kararlılık ve sorumluluk isteyen bir yaşam tarzı olduğuna dikkati çeken Üreksoy, kokpitin aynı zamanda insan hayatının, güvenliğin ve stratejik kararların kesişim noktası olduğunu kaydetti.

Üreksoy, her bir kalkışın ve inişin saniyelerle ölçülen dikkat, yıllarla kazanılan deneyim ve ekip ruhunun ürünü olduğuna değinerek, "Bu meslek, disiplinin, eğitimin, takım çalışmasının, psikolojik sağlamlığın ve teknik bilginin en yüksek düzeyde harmanlandığı bir yaşam biçimidir. Bu mesleğin kahramanları işte tüm bu özellikleriyle havacılık sisteminin emniyet bilincidir." ifadelerini kullandı.

"Uçuş emniyeti, hiçbir zaman bir tasarruf kalemi olamaz"

Son günlerde uzun menzilli uçuşlarda iki kaptan pilot yerine tek kaptan pilotla operasyon yapılmasını öngören bir yaklaşımın gündeme geldiğini aktaran Üreksoy, şunları kaydetti:

"Özellikle durmamız gereken bir konu da azaltılmış mürettebatla operasyon konsepti. Bu konsept, uzun menzilli uçuşlarda düz uçuş safhasında iki kaptan pilot yerine tek kaptan pilotla operasyon yapılmasını öngören bir yaklaşımı temsil ediyor. Mevcut sistemde uçuş ekibinde 'first officer' olarak görev yapan pilotlarımızı bu sistem nereye konumlandırıyor? Tam da bunun önemini vurgulamak için bu yıl 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'müzün mesajı tüm dünyada ikinci pilotlarımızın kokpitteki rollerini öne çıkarmak üzere belirlendi. Onlar kokpitimizin yarısı, emniyet sistemimizin elzem parçası ve her biri bilgisiyle, eğitimiyle uçuşun her safhasını yönetecek birer ehil pilottur. Her ne kadar teknolojik ilerlemeler bu tür önerileri mümkün kılıyor gibi görünse de, bizler biliyoruz ki kokpit yalnızca makinelerle değil, karar veren, risk yöneten ve insan hayatını önceleyen profesyonellerle işler."

Tarihi uçaklar sergilendi

Müzedeki törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden tüm havacıların anısına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Anıta çelenklerin sunulmasının ardından İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde tarihi uçakların ve havacılık mirasının sergilendiği alanlar gezildi.

Ziyaret boyunca havacılık tarihine tanıklık eden birçok eser, katılımcıların büyük ilgisini çekti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TALPA'dan İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 'Dünya Pilotlar Günü' etkinliği - Son Dakika

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