Tamer Levent'ten Esenyurt'a Kültür ve Sanat Desteği

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(İSTANBUL)- Oyuncu Tamer Levent, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i makamında ziyaret etti. 'Sanatçı İnsan Mahalle Festivalleri' projesinin Esenyurt'ta hayata geçirilmesi amacıyla gerçekleşen görüşmede Başkan Özer, "Bizim amacımız, Esenyurt gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir kenti, bir arada yaşamanın güzelliklerini sergileyen bir merkez haline getirmek" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ünlü oyuncu Tamer Levent'i makamında ağırladı. Esenyurt'ta mahallelerin sorunlarının drama ve tiyatro ile anlatılması projesinin hayata geçirilmesi amacıyla gerçekleşen görüşme sonrası ortak çalışmalar için harekete geçildi.

"Esenyurtlular, köylü olmaktan çıkmış ama kentli de olamamıştır"

Oyuncu Tamer Levent'in önerisini çok beğendiğini ve desteklediğini ifade eden Başkan Özer şöyle konuştu:

"Kapitalist düzen, insanın maddi ihtiyaçlarıyla ilgilenirken, kültürel ve sanatsal yanlarını ihmal eder. Bu da toplumda yabancılaşma yaratır. Esenyurt'ta kentleşme süreçlerinde insanlar unutulmuş, onların sağlıklı bir çevrede yaşama hakları göz ardı edilmiştir. Bu ihmaller, bugün yaşadığımız kadın cinayetleri, mafya çatışmaları gibi sosyal sorunlara yol açmıştır. Biz bu sosyal çöküşü durdurmak için kültür ve sanatı merkezde tutarak harekete geçiyoruz. Esenyurt'ta hedefimiz, burayı kültür ve sanatın başkenti yapmaktır. İstanbul'un en zayıf halkalarından biri olan Esenyurt, 40 yılda dramatik göç dalgalarıyla karşılaşmış ve çarpık kentleşmenin kurbanı olmuştur. Buraya gelen insanlar umutla gelmiş, ancak karşılaştıkları beton bariyerler hayallerini tuzla buz etmiştir. Esenyurtlular, köylü olmaktan çıkmış ama kentli de olamamıştır. Bizim hedefimiz, bu insanları kentleşme sürecine dahil etmek ve bunu kültür ve sanatla başarmaktır. Sanat, yalnızca resim, müzik ya da tiyatro değildir; her işin titizlikle yapılması, insanın doğasını geliştiren bir olgudur.

Kültür ve sanat insana özgüdür. Kapitalist düzen, insanın maddi ihtiyaçlarıyla ilgilenirken, kültürel ve sanatsal yanlarını ihmal eder. Bu da toplumda yabancılaşma yaratır. Kentleşme süreçlerinde insanlar unutulmuş, onların sağlıklı bir çevrede yaşama hakları göz ardı edilmiştir. Bu ihmaller, bugün yaşadığımız kadın cinayetleri, mafya çatışmaları gibi sosyal sorunlara yol açmıştır. Biz bu sosyal çöküşü durdurmak için kültür ve sanatı merkezde tutarak harekete geçiyoruz. Esenyurt'ta da Kardeş Kültürler Festivali düzenledik ve farklı etnik grupların bir arada kardeşçe yaşayabileceğini gösterdik. Herkes kendi dilinde türkülerini söyledi, danslarını yaptı. Bu, kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu ortaya koydu. Bizim amacımız, Esenyurt gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir kenti, bir arada yaşamanın güzelliklerini sergileyen bir merkez haline getirmek."

"Drama çalışmaları da bu sürecin önemli bir parçası olacak"

Sanatçı Tamer Levent ise konuşmasında, Esenyurtlular için hazırladıkları projeden bahsederek, "Mahalle festivalleri düzenleyerek, her mahallenin kendi kültürünü tanıtmasını ve bu festivallerin kültürel entegrasyona hizmet etmesini amaçlıyoruz. Bu festivaller, mahalle sakinlerini bir araya getirerek onların birbirlerini tanımasını sağlayacak. Drama çalışmaları da bu sürecin önemli bir parçası olacak. İnsanlar birlikte çalışarak, sorunlarını sahneye taşıyacak ve bu süreci deneyimleyerek birbirlerini daha iyi anlayacaklar. Esenyurt'un kültür ve sanatla yeniden inşa edilmesi, kentleşme sürecine en büyük katkı olacaktır" dedi.

Başkan Özer'in sosyolog kimliğini ve tespitlerini çok takdir ettiğini belirten oyuncu Tamer Levent, Özer'e bu projeye duyduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.