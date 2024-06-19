Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı oldu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

19.06.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

DOB açıklamasına göre, Yuri Grigoroviç başkanlığında faaliyetlerini sürdüren IFBC'nin genel kurulu 14 Haziran'da İstanbul'da yapıldı.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Sağtürk, genel kurulda oy birliğiyle IFBC Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Tan Sağtürk, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
12:23 AVM’de küçük çocuğa cinsel istismar Cinsel organıyla oynayarak yanına çağırdı AVM'de küçük çocuğa cinsel istismar! Cinsel organıyla oynayarak yanına çağırdı
12:16 İstanbul’da dondurmacıda çıkan kavgada genç 5 kişi tarafından dövüldü İstanbul'da dondurmacıda çıkan kavgada genç 5 kişi tarafından dövüldü
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
09:23 Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 13:40:18. #1.11#
SON DAKİKA: Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement