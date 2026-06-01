Tanal'dan Olağanüstü Kurultay İmzası

01.06.2026 13:46
Mahmut Tanal, CHP'nin içindeki demokrasi için olağanüstü kurultay toplanabilmesi adına imza verdi.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, olağanüstü kurultay toplanabilmesi için imza verdiğini belirterek, "Bu imza herhangi bir kişi için değil, parti içi demokrasi için atılmış bir imzadır" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için notere giderek imza verdiğini açıkladı. Tanal, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün Ankara 17. Noterliği'ne giderek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay Delegesi sıfatıyla olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için imzamı verdim. Bu imza herhangi bir kişi için değil, parti içi demokrasi için atılmış bir imzadır. CHP'nin sahibi ne mahkemeler ne de bir avuç insandır. CHP'nin sahibi örgütüdür, üyeleridir, delegeleridir ve milyonlarca seçmenidir."

Bizim inancımız şudur: Partinin geleceğine de yönüne de CHP'liler karar verir.

Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet, demokrasi ve hukuktur. Bunun yolu da önce kendi içimizde demokratik iradeye sahip çıkmaktan geçer. Bu nedenle bütün delegelerimizi, partimizin geleceğine sahip çıkmaya ve demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum.

Koltuklar geçicidir. Makamlar geçicidir. Ama demokrasiye sahip çıkmak, örgüt iradesine sahip çıkmak kalıcı bir sorumluluktur. Ben görevimi yaptım, imzamı attım. Söz artık örgütün, delegelerin ve Cumhuriyet Halk Partililerindir."

Kaynak: ANKA

