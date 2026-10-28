Tangshan Limanı\'nın kargo işlem hacmi ilk üç çeyrekte 665,89 milyon tona yükseldi

Tangshan Limanı'nın kargo işlem hacmi ilk üç çeyrekte 665,89 milyon tona yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Tangshan Limanı'nın kargo işlem hacmi 2026'nın ilk üç çeyreğinde 665,89 milyon tona yükseldi. Limanın hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,01 arttı.
TANGSHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Tangshan Limanı'nın kargo işlem hacmi 2026'nın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,01 artışla 665,89 milyon tona yükseldi.
Kaynak: Xinhua
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