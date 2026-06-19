Tanju Özcan, İstifa Dilekçesini İletti: Cuntayı Partiden Söküp Atabilirseniz, Koşa Koşa Babaevine Dönmek İsterim

(ANKARA) - Görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e yazdığı ve partiden istifa dilekçesini de eklediği mektubunda, "Eğer cuntayı partiden söküp atabilirseniz, koşa koşa babaevine dönmek isterim. Partiyi cunta işgalinden kurtaramaz ve başka çare kalmadığı düşünülerek yeni bir yol açalım derseniz, senin ve Sayın Genel Başkanımızın hemen arkasında konumlanacağından kuşkunuz olmasın" ifadesini kullandı.

Görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tutulduğu Sincan F Tipi Cezaevi'nden CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e mektup yazdı. Özcan, mektubunda şunları kaydetti:

"21 Mayıs 2026 tarihinde, başarısızlıkları ile 13 kez sandıkta yenilmemizin baş aktörü Kemal Kılıçdaroğlu hukuken izah edilemeyecek bir karar ile partimize kayyum olarak atandı. Bazıları Kılıçdaroğlu'nun utanacağını ve böyle bir görevi kabul etmeyeceğini iddia etse de kayyum 'güle oynaya' ipi malum çevrelerin elinde olacak şekilde polis ile partimize çöktü."

"SOKAĞA ÇIKMAYA YÜZÜ OLMAYAN SİYASETÇİLERİ MUHATAP ALMAYACAĞIM"

İlk gün bu karara tepki vererek istifa edecektim. Ancak sizlerin ve partili ağabeylerimin telkini ile beklemek zorunda kaldım. Ancak dün bu siyasi cuntanın beni disipline verdiklerini duyup, sosyal medya aracılığı ile istifamı duyurdum.

Sen beni iyi tanırsın. Haksızlığa boyun eğen bir yapım hiç oldu. AKP'ye karşı başarılı olmuş CHP'lileri hiç içine sindiremeyen Kılıçdaroğlu çetesi partiyi bitirmek için görevlendirilmiş. 'Arınma' kavramı ile akıllarınca beni kirletecekler, bunun için de cunta disiplin kuruluna sevk etmişler. Benim sizler ile birlikte 2023 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya yaptığım 'değişim' temalı yürüyüşü unutamamışlar. Sokağa çıkmaya yüzü olmayan kiralık siyasetçileri muhatap alacak değilim.

O yüzden yandaş basının iğrenç iftiralarını 'emir' kabul edenlere savunma vermem. Benim savunmamı samimi olarak dinlemek isteyenler, 6 Temmuz'da başlayacak duruşmamı izlesinler. Orada benim, ne kendime ne de yakınlarıma 1 kuruş dahi menfaat sağlamadığımı, hatta savcılığın bile 'kendisine menfaat kastı olmadığı', öğrencilere burs bulmak amacıyla çaba gösterdiğim için yargılandığımı söylediğini duyacaklardır.

"KAYYUM VE ÇETESİNE ASLA BAŞIMI EĞMEYECEĞİM"

Bana atılan bel altı iftiraların sebebi de mahkumiyetim için yargılandığım dosyada yeterli delil olmayışıdır. Suçsuz olduğumu, beni daha uzun süre cezaevinde tutamayacaklarını biliyorlar. O yüzden de attıkları iftiraların çamur gibi iz bırakmasını umuyorlar. Ama öyle yağma yok. Biz itibarımızı atama ile almadık, birileri de bize itibar bahşetmedi. Altını çamura bulasan da değeri düşmez. 2026 yılındaki butlan kararı sonrasında, milyonların 'hain' diye nitelendirdiği kayyum ve çetesine asla başımı eğmeyeceğim.

Bu mektubu sana yazma sebebim açık. Ben partimin başındaki 'siyasi cuntayı' hukuken ve siyaseten tanımıyorum. Sen ise seçilmiş il başkanısın. Ekte sunduğum istifa dilekçemi partiye çöken cunta çetesine ulaştırmanı bekliyorum. Yine bu mektubumu da hücredeki ağabeyinin hatırını gözeterek kamuoyu ile paylaşmanı umuyorum.

Umudum pek kalmamakla birlikte, eğer cuntayı partiden söküp atabilirseniz, koşa koşa babaevine dönmek isterim. Partiyi cunta işgalinden kurtaramaz ve başka çare kalmadığı düşünülerek yeni bir yol açalım derseniz, senin ve Sayın Genel Başkanımızın hemen arkasında konumlanacağından kuşkunuz olmasın. Birlikte kazandığımız 6 seçimde (4 kez milletvekilliği, 2 kez de belediye başkanlığı) beni hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımı hasretle kucaklıyorum. Ben onların başını öne eğecek, yüzlerini kızartacak bir hata yapmadım. O yüzden herkesten helallik talep ediyor, gözyaşları içinde işgal altındaki babaevinden ayrıldığımı paylaşıyorum. Allah bizlere yeniden aynı hedefe birlikte yürümeyi nasip etsin."

"İŞGAL ALTINDA BULUNAN CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Özcan, CHP Genel Merkezi'ne gönderilmek üzere Bolu İl Başkanlığı'na hitaben kaleme aldığı istifa mektubunda da, "İşgal altında bulunan CHP üyeliğimden istifa ediyorum. İşbu istifa dilekçemi hukuken ve siyaseten tanımadığım CHP Genel Merkezi'ne kayyım olarak atananlara, kaydımın silinmesi için ulaştırılması amacıyla başkanlığınıza sunuyorum" ifadelerine yer verdi.