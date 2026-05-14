Tanju Özcan: "Lütfen Duruşmaları İzleyin. Ben Hazırım, Hodri Meydan"

(ANKARA) - Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dava açıldığını belirterek duruşmaların izlenmesini istedi.

Sincan Cezevi'nde tutuklu bulunan Özcan'ın mesajı sosyal medya hesabından paylaşıldı. Özcan, mesajında şunları kaydetti:

"Sonunda davam açılmış. Savcılığa göre türlü türlü yolsuzluklar yapmışım. Ama günün sonunda şahsına veya yakınlarına bir kuruşluk menfaat sağladı iddiası yok. Peki, sormak lazım o zaman, ben kendime veya yakınlarıma menfaat sağlamamışsam, bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım? Lütfen duruşmaları izleyin. Ben hazırım. Hadi bakalım. Hodri meydan."