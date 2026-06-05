Tanju Özcan\'ın Duruşması Ertelendi

BOLU Belediye Başkanı iken yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden alınan ve tutuklanan Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik uygulamaları nedeniyle 'Nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla yargılandığı davada, "Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Ne yaptıysam Bolulu vatandaşlarımın huzur ve güvenliği için yaptım" dedi. Duruşma ertelendi.

Görevden alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacılara, belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar aldı. Özcan'ın sığınmacılara yönelik kararları nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı tarafından hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Özcan hakkında, Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı.

SEGBİS İLE KATILDI

Davaya ilişkin duruşma bugün görüldü. Bolu Belediyesi'ne yönelik 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklu olan Tanju Özcan, duruşmaya Ankara Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada savunma yapan Özcan, "Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Ne yaptıysam Bolulu vatandaşlarımın huzur ve güvenliği için yaptım. Mütalaayı kabul etmiyorum. 1 ay sonra 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davalarıma yoğunlaşmak istiyorum. Bu nedenle bu davanın 1 ay sonrasına ertelenmesini talep ediyorum" dedi.

Özcan, tutuklu olduğu cezaevinden Bolu'ya sevk istediğini belirterek, "Daha verimli savunma yapmak ve avukatlarımla görüşebilmek için Bolu'ya sevkimin yapılması için dilekçe verdim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Özcan'ın taleplerinin değerlendirilmesinin ardından, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.