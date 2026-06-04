Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmeyi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmeyi anlattı

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman\'la yaptığı görüşmeyi anlattı
04.06.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulüpte yapılacak olan seçime sayılı günler kala açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman ile arasında geçen görüşmeyi açıklayan Aziz Yıldırım, ''Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan önce görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim. Ancak söz vermedim. Yabancılarla görüşüyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Yönetimle teknik direktör konuşmadık, kazandıktan sonra ilk hafta oturur ve karar veririz, açıklarız" dedi.

Fenerbahçe'de yaklaşan kongre öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, beIN Sports ekranlarında açıklamalarda bulundu. Güçlü bir yönetim havuzu oluşturduklarını ve tecrübesini bu ekiple birleştireceğini belirten Yıldırım, teknik direktörlük konusundan transfer iddialarına, stat projesinden 2018 yılındaki kayba kadar birçok konuda camiaya önemli mesajlar verdi.

''2018'DE TRİBÜNLER BÖLÜNDÜ, COCU'YU UYDURDULAR''

Başkanlığı kaybettiği 2018 yılındaki süreci değerlendiren Yıldırım, "O dönem şampiyonluğu kaçırdık çünkü tribünler ikiye bölündü, sürekli istifa sloganları atıldı. Sonrasında başa gelenler Phillip Cocu diye birini getirdi, halıya sarma hikayeleri uydurdular ancak bu işi yönetemediler" diyerek eleştirilerde bulundu.

Aziz Yıldırım, <a class='keyword-sd' href='/aykut-kocaman/' title='Aykut Kocaman'>Aykut Kocaman</a>'la yaptığı görüşmeyi anlattı

YILDIZ OYUNCU VE TRANSFER POLİTİKASI

Takım mühendisliğinde isimlerden ziyade kolektif başarıya inandığını vurgulayan Aziz Yıldırım, efsane oyuncu Alex de Souza'yı örnek gösterdi: "Mesele yıldız isim almak değil, doğru takımı kurabilmektir. Alex buraya geldiğinde dünya çapında bir yıldız mıydı? Hayır. Burada gösterdiği performansla herkesin sevgilisi oldu ve bir yıldıza dönüştü."

''LUIS SUAREZ'İ ALMAM''

Gündemdeki transfer dedikodularına da değinen başkan adayı, Luis Suarez isminin listenin çok gerisinde kaldığını ve iddia edilen 80 milyon Euro'luk maliyetlerin gerçek dışı olduğunu söyledi. Kaleci Ederson ile de bizzat konuşup bir sorunu olup olmadığını öğreneceğini belirten Yıldırım, "Görüştüğümüz oyuncular var. Eğer seçimi karşı taraf kazanırsa gidip o isimleri alabilirler. Biz de onların anlaştığı, camianın içine sinecek isimleri kadroya katabiliriz. Önemli olan söz verip alamama durumuna düşmemek." dedi.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmeyi anlattı

STAT PROJESİ

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, dev projeyi şu sözlerle müjdeledi: "Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir bütçeyle stadın kapasitesini 64 bine ulaştırabiliriz. Nihat Özdemir bu konuda çok iddialı; gerekli yasal izinlerin alınması halinde çalışmayı 11 ayda tamamlayacağını söylüyor. Çatıyı 8 metre yukarı kaldırarak arada oluşacak boşluklara yeni koltuklar ekleyeceğiz. Seçimin hemen ardından bu projeye başlamayı planlıyoruz."

''AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜM''

Teknik direktör konusuna değinen Aziz Yıldırım, "Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak. Ekibi ile çalışıyor. Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan önce görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim. Ancak söz vermedim. Yabancılarla görüşüyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Yönetimle teknik direktör konuşmadık, kazandıktan sonra ilk hafta oturur ve karar veririz, açıklarız." dedi.

Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmeyi anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Şili’de öğrenci protestoları: 25 yaralı Şili'de öğrenci protestoları: 25 yaralı
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı
İngiliz vekilden Elon Musk’a dava Sebebi Grok’un oluşturduğu skandal fotoğraflar İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar
Şanlıurfa’da silahlı kavga Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Hacıosmanoğlu, Miami’deki sahaya çıkıp top oynadı Hacıosmanoğlu, Miami'deki sahaya çıkıp top oynadı

22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
21:01
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
20:40
Şampiyon oldular, Kim’i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar
Şampiyon oldular, Kim'i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 23:33:09. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmeyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.