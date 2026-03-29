Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yakıt tankeri ile otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının 60. kilometresinde bulunan dinlenme tesisi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 yaşındaki Yazen Musalı, hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.