Tanrıkulu, Demirtaş ziyaretinde 10 yıllık tutukluluğa dikkat çekti - Son Dakika
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Tanrıkulu, Demirtaş ziyaretinde 10 yıllık tutukluluğa dikkat çekti

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Tanrıkulu, Demirtaş ziyaretinde 10 yıllık tutukluluğa dikkat çekti
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Tanrıkulu, Demirtaş ziyaretinde 10 yıllık tutukluluğa dikkat çekti
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Tanrıkulu, Demirtaş'ın sağlığının iyi olduğunu, 10 yıldır kesinleşmiş hüküm olmadan tutulduğunu ve iki AİHM kararına rağmen cezaevinde kaldığını söyledi.

(EDİRNE) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 10 yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Tanrıkulu, "Bir insan, hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmadan ömrünün 10 yılını ailesinden, sevdiklerinden ve memleketinden uzakta geçirdi" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Tanrıkulu, "Edirne'de sevgili dostum, arkadaşım Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim. Sağlığı iyi. Dostlarımıza, hemşehrilerimize, arkadaşlarımıza ve bütün yurttaşlarımıza selam ve sevgilerini iletmemi istedi. 10 yıl önce de buradaydım, bugün de buradayım" dedi.

"HAKKINDA İKİ AYRI AİHM KARARI VAR"

Cezaevine girdiğinde 43 yaşında olan Selahattin Demirtaş'ın, bugün 53 yaşına geldiğini belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok. 10 yıldır tutuklu. Ortada kesinleşmiş bir hüküm yok. Bir karar yazıldı, bir yıl boyunca tebliğ edilmedi. Gerekçesi ancak bir yıl sonra yazılabildi. Şimdi ise iki yıldır istinaf mahkemesinde incelenmeyi bekliyor. Selahattin Demirtaş, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmaksızın, siyasi nedenlerle cezaevinde tutuluyor. Hakkında verilmiş iki ayrı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Her iki karar da adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, tutukluluğunun özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal ettiğini ve siyasi saiklerle tutuklu bulunduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu kararlar bağlayıcı olmasına rağmen hala cezaevinde tutuluyor.

"YARIN TAM 10 YIL GEÇMİŞ OLACAK"

Yarın, 4 Kasım. Selahattin Demirtaş'ın yaşamından tam 10 yıl geçmiş olacak. Bir insan, hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmadan, bir karar olmadan, bir suç olmadan ömrünün 10 yılını ailesinden, sevdiklerinden ve memleketinden uzakta, Edirne Cezaevi'nde geçirdi. 10 yıl oldu. Hukuk ve adalet adına bu tabloyu kabul etmek mümkün değil."

Kaynak: ANKA
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