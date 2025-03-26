Tanrıkulu: Gençler Kötü Muameleye Maruz Kaldı - Son Dakika
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Tanrıkulu: Gençler Kötü Muameleye Maruz Kaldı

CHP'li Tanrıkulu, tutuklu gençlerin işkence gördüğünü ve belirsiz süreçte cezaevini beklediğini açıkladı.

26.03.2025 00:14
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(İSTANBUL) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da eylemler sırasında tutuklanan gençlerin belirsiz bir süreç içerisinde gidecekleri cezaevlerini beklediklerini söyledi. Tanrıkulu, gözaltılar sırasında kötü muamele ve işkence yapıldığını ifade ederek, "Ayağı kırık olanlar var. Yaralı olanlar var ve o halleriyle şu anda gidecekleri cezaevini bekliyorlar adliye binasında. Böyle bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan gençlerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Gözaltı sırasında işkence yapıldığın belirten Tanrıkulu şunları söyledi:

"Şunu ifade edebilirim. Öncelikle aileler burada. Hepsi son derece üzgün, haklı olarak ve öfkeliler. Gözlerinin nuru çocukları şu anda belirsiz bir süreç içerisinde. Gözaltına alındılar. Şimdi de tutuklandılar. Gözaltı sırasında ve öncesinde kötü muamele gördüler, işkence gördüler. Ayağı kırık olanlar var. Yaralı olanlar var ve o halleriyle şu anda gidecekleri cezaevini bekliyorlar adliye binasında. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.

Yani bunu ben artık yasa, anayasa onlarla izah etmiyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda, uzun zamandan beri anayasa yok, yasa yok, hukuk yok, adalet yok. Dolayısıyla bir intikam süreci var. Ama şu bilinsin ve kayıtlara geçsin. Bu çocuklar, bu gençler hepimiz için anayasal haklarını kullandılar, itiraz haklarını kullandılar ve bu düzene razı olmadıklarını gösterdiler. Bugün bu tutuklanmaları, gözaltı alınmaları onlar için bir sabıka kaydı değil, bir onur belgesi olarak ileride kendi tarihlerine ve ailelerin tarihine, Türkiye'nin tarihine yazılacak. Ama bunu yapanlar bakımından da bu kararlara imza atanlar bakımından da onları getirenler bakımından da ve bu emri verenler bakımından da onlar sabıka kaydı olacak ve tarihte öyle alınacak.

Bizler takipçisi olacağız. Hiçkimse endişe etmesin. Her çocuk bizim çocuğumuzdur. Bizim gençlerimizdir. Sonuna kadar da sahip çıkacağız. Kimse endişe etmesin. Buradayız, hep beraber olacağız. Ben tekrar avukat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyük bir emekle gerçekten büyük bir özveriyle buradalar. Gözaltı merkezlerindeler. Burada olacaklar. Onlara teşekkür ediyorum. Ailelerden de biraz daha gerçekten sabır istiyorum. Öfkenizi azaltmayın, öfkenizi azaltmayın. Ama aynı zamanda da sabırlı olun. Bütün bu süreçleri beraber aşacağız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Milletvekili, Diyarbakır, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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